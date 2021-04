El 25% dels metges de l'Estat ha estat de baixa en relació amb la covid-19

El 25,5% dels metges a l'Estat espanyol ha estat de baixa per motius relacionats amb la covid-19, concretament per donar positiu o per tenir-ne símptomes; un 2% ha estat hospitalitzat i el 8% ha viscut la mort d'un company de feina per aquesta causa. Ho recull un estudi de la Fundació Galatea, l'Organització Mèdica Col·legial, el Col·legi de Metges de Barcelona, Mutual Mèdica i les professores Núria Mas, de IESE Business School, i Judit Vall, de l'Institut d'Economia de Barcelona. L'informe mostra que l'estat de salut dels professionals sanitaris ha empitjorat de forma notable durant la pandèmia. Un 33% té problemes per conciliar el son i un 27% dorm menys de sis hores. Un 41% s'ha hagut d'aïllar en algun moment de la família.

L'informe, amb la participació de 4.515 metges i presentat ahir a Madrid, posa en relleu que el malestar i deteriorament físic, mental i emocional dels metges ha empitjorat en la pandèmia. L'estudi és l'ampliació del que es va presentar a Barcelona l'octubre passat.