Alemanya retalla competències als estats en la lluita contra la covid

El Parlament federal d'Alemanya, el Bundestag, va donar ahir llum verda a l'anomenat «fre d'emergència» aprovat pel govern d'Angela Merkel. A més d'endurir unes certes restriccions, la llei permet que Alemanya tingui per primera vegada unes restriccions unitàries per a tot el territori federal. Merkel veu així complertes les seves amenaces de retallar les competències dels 16 estats federats, els governs dels quals s'havien convertit en objecte de les crítiques de la cancellera per aplicar les restriccions amb poca decisió, segons la seva opinió.

L'anomenada reforma Llei de Protecció contra Infeccions – aprovada l'any passat– va rebre el suport de diputats de la unió conservadora de la CDU-*CSU i dels seus socis de govern de Gran Coalició, els socialdemòcrates del SPD. Els partits de l'oposició –ultradreta de AfD, liberal-conservadors del FDP, ecoliberales dels Verds i L'Esquerra– han votat en contra per diferents raons:per a uns la llei va massa lluny; per a uns altres, es queda tala.Hi ha hagut 64 abstencions.

Mentre el Bundestag debatia i votava les noves restriccions, a les portes del Parlament i en diferents punts del centre de Berlín es van celebrar manifestacions contra la reforma legislativa sobre la qual es basen les restriccions dels drets fonamentals. Diversos milers de persones van protestar contra el que consideren una deriva autocràtica de la República Federal. Alguns dels manifestants denunciaven fins i tot una «dictadura».