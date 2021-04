El coronavirus continua baixant i avala la desescalada a Catalunya

Els indicadors epidèmics milloren per sisè dia consecutiu a Catalunya, on la pressió hospitalària disminueix lentament, amb un progressiu descens de persones hospitalitzades per coronavirus i d'ingressos a les UCI, mentre la velocitat de propagació del virus (Rt) segueix per sota d'1, cosa que significa que el virus es contrau i està en recessió. Això ha permès que Catalunya obri la mobilitat dilluns per tot el territori i que els alumnes de batxillerat puguin tornar a les classes presencials.

Segons les dades actualitzades aquest dijous pel Departament de Salut, el número d'hospitalitzats aquest dijous és de 1.611, 39 menys que el dia anterior, 494 dels quals estan a l'UCI, tres menys que ahir, una xifra encara molt alta de pacients greus que els metges confien que vagi disminuint en els pròxims dies.



En recessió

La velocitat de propagació de la Covid (Rt) descendeix per sisè dia consecutiu i s'ha situat en 0,97, una centèsima menys que la vigília, cosa que indica que el virus ja no creix i que cada 100 infectats contagien una mitjana de 97 persones.

El risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, també continua baixant i és de 267 punts, 5 menys que ahir.