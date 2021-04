Envien a la presó el condemnat per la violació de Sabadell que seguia lliure

L'Audiència de Barcelona va acordar ahir enviar a la presó l'únic dels tres condemnats per la violació múltiple d'una jove a Sabadell que seguia en llibertat, en considerar que el risc de fuga és «molt elevat» un cop se li ha imposat en primera instància una condemna a 13 anys.

Així ho va decidir la secció sisena de l'Audiència de Barcelona després d'una vista en què l'acusació particular i la Fiscalia van demanar l'ingrés a la presó de R.O., l'únic dels tres condemnats encara en llibertat, després que el 16 d'abril se li van imposar 13 anys i mig de presó com a cooperador necessari en l'agressió sexual múltiple de què va ser víctima una jove de 18 anys en una nau abandonada de Sabadell el 2019. En una resolució, que es pot recórrer, l'Audiència considera que la llibertat provisional, amb mesures cautelars, que tenia vigent el condemnat, a l'espera de si recorre la sentència, és «insuficient» per assegurar el compliment de les penes en primera instància, ja que en el seu cas hi ha un risc de fuga «molt elevat». L'Audiència va condemnar a 31 anys de presó un dels tres autors materials de la violació múltiple de la jove -un altre és fugitiu i el tercer no ha pogut ser identificat-, i a tretze anys i mig dos dels processats que van presenciar les violacions, entre ells R.O. Per la seva banda, la defensa de R.O. va demanar que se'l mantingui en llibertat, ja que ha complert les mesures cautelars, en presentar-se setmanalment al jutjat, i que té arrelament perquè la seva parella és una ciutadana espanyola i actualment està embarassada.