El Govern recupera activitats presencials per celebrar Sant Jordi

El Govern recuperarà enguany la diada de Sant Jordi presencial amb actes cívics i culturals, que estaran combinats amb propostes virtuals. D'aquesta manera, l'executiu vol tornar a celebrar activitats que l'any passat van ser suspeses per culpa de la pandèmia.

El Palau de la Generalitat tornarà a oferir visites presencials, amb reserva prèvia. Amb tot, amb el confinament comarcal encara vigent, se celebraran també unes portes obertes virtuals. En canvi, enguany no hi haurà el tradicional discurs de Sant Jordi, segons va confirmar dimarts la portaveu de Govern, Meritxell Budó, perquè «no hi ha president» des de la inhabilitació de Quim Torra.

Al matí, el vicepresident de Govern en funcions, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència en funcions, Meritxell Budó, participaran de manera telemàtica en la campanya ´Sant Jordi en companyia', organitzada per Amics de la Gent Gran, per «acompanyar les persones grans i combatre la soledat no desitjada». Després, el vicepresident visitarà les parades de llibres de Passeig de Gràcia, i participarà, amb els consellers de Cultura i Acció Exterior, Àngels Ponsa i Bernat Solé, a la recollida de signatures per l'Amnistia d'Òmnium Cultural.

La Diada al Palau de la Generalitat començarà a les 9.30 hores, quan diversos membres del Govern assistiran a una missa, a porta tancada. El prior de la capella del Palau, Josep Maria Turull, beneirà les roses del pati dels Tarongers. A les 19 hores, la Colla Sardanista Sant Jordi oferirà una audició de sardanes, enguany al pati dels Tarongers. Un dia abans, Budó rebrà els representants dels i Gremis de Flequers i del Gremi de Pastisseria. El Departament de Cultura també ha organitzat actes a les biblioteques, exposicions, lectures de textos i descomptes en teatres, entre d'altres.