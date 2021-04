El grup de 66 a 69 anys rebrà AstraZeneca o una altra vacuna, segons l'actualització de l'estratègia

L'última actualització de l'estratègia de vacunació, que va ser aprovada dimarts per la Comissió de Salut Pública, reafirma la necessitat de vacunar de manera prioritària els més grans de 60 anys. Però hi inclou una petita novetat respecte al grup de 66 a 69 anys. Assenyala que aquestes persones es vacunaran «després de completar el grup 8», format per les persones d'entre 60 i 65 anys, i que se'ls administrarà la vacuna d'AstraZeneca, com fins ara s'havia establert, però podrà «completar-se la vacunació amb les altres vacunes disponibles» una vegada que es completi la vacunació del grup 70 a 79 anys i abans de passar a les següents.

A aquest últim grup es destinaran les primeres dosis de la vacuna de Janssen, una vegada que l'Agència Europea del Medicament (EMA) ha donat llum verda a aquest preparat determinar que existeixen més beneficis que riscos malgrat l'aparició de casos rars de trombes als Estats Units.

Així mateix, l'estratègia sobre la possibilitat que els menors de 60 anys puguin vacunar-se voluntàriament amb AstraZeneca, tal com havien demanat algunes comunitats autònomes, com Madrid. «S'ha de recordar una vegada més que l'elecció de la vacuna no pot establir-se per eleccions individuals, sinó que s'ha de basar en l'eficàcia i la indicació per als diferents grups de població. Tampoc sembla oportú en el moment actual oferir la vacuna de Vaxzevria [AstraZeneca] a persones de menys de 60 anys que voluntàriament vulguin vacunar-se. La proposta no només pot entrar en contradicció amb els principis ètics en què es fonamenta la mateixa estratègia, sinó que, a més, si encara no es disposa de prou informació per adoptar la decisió més adequada, el valor del consentiment informat com a garantia d'una decisió autònoma, seria molt discutible», assenyala l'actualització.