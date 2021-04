La Guàrdia Civil acusa el Govern de «canalitzar» fons per a operacions de Vendrell

La Guàrdia Civil ha remès un nou informe al jutge Joaquín Aguirre, que investiga el cas Voloh de presumpta corrupció i finançament del Procés, en què atribueix a la Generalitat la canalització de fons de la Fundació La Caixa cap a la Fundació El Brot, vinculada a l'ex-conseller d'ERC Xavier Vendrell, un dels principals imputats en la causa. Els diners, explica l'institut armat, van ser utilitzats per a la «tramitació, execució i posada en marxa» d'una activitat educativa a la finca Villa Bugatti, a Cabrera de Mar, la requalificació urbanística de la qual «no s'ajusta a la normativa i/o legislació vigent en aquesta matèria». Els investigadors sospiten que es pretenia finançar operacions urbanístiques irregulars. Per a això, segons els agents, Vendrell va influenciar funcionaris i càrrecs públics de l'esmentat municipi i de la Generalitat.

Els investigadors han verificat que la Fundació El Brot va rebre fons procedents de l'obra social de la Fundació La Caixa i que aquests diners s'han «canalitzat» a través dels convenis signats amb la Generalitat. «En el cas de la Fundació El Brot, les seves aportacions van ser decidides des del Departament Institucional de la Generalitat, que oficialment no existeix com a tal», indiquen els agents. No obstant això, precisen, d'acord amb la informació facilitada per la Fundació La Caixa, «es desprèn que va ser l'àrea de Vicepresidència».

La prova és que els convenis van ser signats per part de l'Executiu català el 2017 pel secretari d'Economia i actual president en funcions, Pere Aragonès. El 2018 i 2019, sent ja Aragonès conseller, la signatura va correspondre al secretari general de Vicepresidència, Economia i Hisenda. El departament està en mans d'ERC, el mateix partit al qual va pertànyer Vendrell. «Van ser aquests càrrecs públics els que van mantenir les relacions amb la fundació bancària pel que fa als ajuts respecte la Fundació El Brot i van ser aquestes les persones integrants de la comissió de seguiment establerta en els convenis», destaquen els agents.

Diners desviats

La Fundació El Brot havia de percebre 850.000 euros entre els anys 2017 i 2019 per a la construcció d'una nova seu, havent presentat únicament factures per import de 232.000 euros en aquest període, que és el que es va desemborsar, tal com es desprèn de la documentació aportada. D'aquests 232.000 euros, segons la Guàrdia Civil, un total de 149.718 «podrien haver-se destinat a finalitats diferents a aquelles per a les quals havien estat adjudicats», ja que van anar a parar dues empreses vinculades a Vendrell. Segons la seva opinió, la Fundació El Brot va ser usada com a «instrument» per finançar les activitats vinculades a un projecte de Sant Vicenç dels Horts, primer, i de Villa Bugatti, després. En el seu informe, la Guàrdia Civil relata les irregularitats en la remodelació urbanística de Villa Bugatti, com la construcció de quatre habitatges sense la preceptiva autorització.