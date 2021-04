Joventut obre les inscripcions a les colònies d'estiu amb més de 2.500 places i un programa adaptat a la covid-19

L'Agència Catalana de la Joventut ha obert les inscripcions a les colònies d'estiu amb més de 2.500 places. Enguany la 27a edició de L'estiu és teu!, inclou un programa adreçat a infants i adolescents de 5 a 16 anys, adaptat als condicionants que exigeix la pandèmia de la covid-19. D'aquesta forma, les famílies es poden inscriure directament a les places lliures que ofereix el portal virtual, per saber des del primer moment si tenen plaça al torn i especialitat de colònies desitjades. Així, Joventut referma "el compromís" amb els drets dels infants i joves al lleure educatiu, una eina "de formació en valors fonamental" pel seu desenvolupament integral i "més necessària que mai" en un context de crisi sanitària i social.

L'estiu és teu!, ofereix estades d'educació en el lleure de fins a deu dies, que tindran lloc en dotze albergs de la Xarxa Jove d'Albergs de Catalunya (Xanascat): a Banyoles, Cabrera de Mar, Canyamars, Coma-ruga, Deltebre, La Molina, l'Escala, L'Espluga de Francolí, Móra la Nova, Núria, Planoles i Vic. Les onze modalitats d'estades a escollir són: música, idiomes, esportives, multiesportives, combinat d'anglès i multiesportives, combinat d'anglès i astronomia, enginy, circ, cinema, excursionisme i dansa i emocions.

Pel que fa al nombre total de places que s'ofereixen per aquest 2021 és de 2.535, que es repartiran en un total de 65 torns al llarg de l'estiu. El juliol és el mes amb més oferta (1.915 places), seguit per l'agost (470) i el setembre (150). Per edats de participants, la franja de 8 a 12 anys és la que disposa de més oferta (1.135 places), seguida per la de 13 a 16 anys (950), la de 8 a 16 anys (425), i la de 5 a 7 anys (25).



Beques per a famílies vulnerables

Amb l'objectiu que continuïn sent unes colònies inclusives, els infants i joves vulnerables, amb risc d'exclusió social, grau de dependència o discapacitat funcional reconeguda tindran l'estada becada, igual com en les darreres sis edicions.

Per la seva banda, les famílies nombroses, monoparentals i les acollidores continuaran gaudint d'una reducció del 10% en el preu de les estades, un ajut que va beneficiar 298 participants en l'edició passada (239 nombroses, 47 monoparentals i 12 acollidores), i un total de 15.054 famílies des de la implantació d'aquesta mesura el 2008.

Pel que fa a l'històric de participació, les colònies que impulsa la Generalitat han acollit més de 150.000 infants i joves des de la seva posada en marxa el 1995.