L'ANC organitza un acte internacional per parlar dels processos unilaterals d'independència el 7 i 8 de maig

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha organitzat un congrés internacional telemàtic per parlar sobre els processos unilaterals d'independència i "aprendre de les experiències" dels estats que la van portar a terme amb èxit. En aquest sentit, el 'Congrés de Precedents Unilaterals' comptarà amb la participació d'exrepresentants públics i antics líders de la societat civil dels països bàltics i Eslovènia. Dimitrij Rupel, ministre d'Exteriors eslovè durant el procés d'independència entre el 2000 i el 2008; Ülo Laanoja, un dels organitzadors de la Via bàltica; i Vents Armands Krauklis, líder del Front Popular Letó a la regió de Valka durant el procés d'independència de Letònia, compartiran els seus coneixements durant les sessions.

El congrés se celebrarà el 7 i 8 de maig i constarà de cinc seminaris, en sessions a porta tancada per Zoom. Les conferències també comptaran amb la participació d'altres especialistes i acadèmics, com Ramón Grosfóguel, activista porto-riqueny i sociòleg al Departament d'Estudis Ètnics de la Universitat de Califòrnia a Berkeley. També hi seran diferents experts i acadèmics catalans com Xavier Cuadras, Albert Noguera, Eulàlia Pasqual, Jordi Arrufat i Daniel Soler.

Enguany és el 30è aniversari de la independència dels països bàltics i Eslovènia. L'acte analitzarà els processos des de diversos àmbits, com ara l'economia, la defensa i la seguretat, les relacions internacionals, els seus processos constituents o les seves estratègies de desobediència civil.