L'afectació respiratòria genera més neuropatologies

Les persones que emmalalteixen de covid-19 i que sofreixen una major afectació respiratòria presenten després més problemes neurològics, segons un estudi fet per la Fundació de Recerca HM Hospitals, l'Hospital HM Delfos de Barcelona i el Consorci Sanitari de Terrassa.

L'estudi, que publica la revista «Journal of Behavioral and Brain Science», ha analitzat 250 pacients de covid atesos a Delfos i al Consorci Sanitari i ha demostrat que el 61,4% van sofrir una alteració neurològica durant la fase aguda de la malaltia i van mantenir alguna manifestació clínica d'aquests trastorns fins a un mínim de sis mesos després de l'alta. Les complicacions més habituals van ser trastorns d'atenció, falta de gust i olfacte, migranyes i síndrome posttraumàtic, els símptomes de la qual com l'ansietat, la por o la depressió es van allargar més temps. El treball, liderat pel neuròleg Gabriel Salazar, ha confirmat que la majoria de pacients es recuperen una vegada superat el mig any després de la infecció, per la qual cosa no afectaria directament el sistema nerviós central.

Salazar explica que «hem apreciat que la majoria dels pacients que en la revisió neurològica del mig any encara mostren manifestacions clíniques, que són conseqüència de la infecció, són els que van estar ingressats a la UCI amb menys del 90% de saturació de l'oxigen o amb alteracions dels paràmetres dels gasos arterials». D'aquestes complicacions, les més habituals són els trastorns d'atenció (57,3 %) com la dificultat per parar esment a les instruccions, mantenir-se al dia amb les assignacions, problemes de conducta o d'interacció social. La falta de gust i olfacte (45,3%); migranyes (34,6%) i la síndrome postraumàtica, els símptomes de la qual com l'ansietat, la por o la depressió poden allargar-se durant més temps, són d'altres de les afectacions detectades en l'estudi. No obstant això, en la majoria dels casos, aquests trastorns desapareixen quan se superen els sis mesos; per això «tots els resultats indiquen que la covid-19 no afectaria el sistema nerviós central ni perifèric», segons Salazar.