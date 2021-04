Rebuig unànime al cartell de Vox sobre els joves immigrants i el Govern el denuncia a la Fiscalia

L'Executiu ha denunciat davant la Fiscalia a Vox per un presumpte delicte d'odi derivat del cartell electoral en el qual recriminen que els menors estrangers immigrants cobrin una paga major que els jubilats espanyols, al mateix temps que partits polítics, associacions i gairebé tot Govern ha coincidit que «és repugnant i vergonyant».

L'Executiu considera que hi ha línies «que no es poden creuar» i el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaksa, ha avisat Vox que estarà «alerta» perquè els immigrants menors no acompanyats «no siguin de cap manera assenyalats per feixistes com vostès». Les ministres d'Igualtat, Irene Montero, i de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, així com el candidat d'Unides Podem a la presidència de la Comunitat de Madrid, Pablo Iglesias, i la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat han instat la Fiscalia que investigui per incitar a la violència i a l'odi. El PSOE ha denunciat als Jutjats d'Instrucció de Madrid en considerar que vulneren l'article 510 del Codi Penal també per presumpte delicte d'odi i racisme.

Aquesta campanya ha aixecat dures crítiques i mentre diversos ministres qualificaven el fet de «repugnant» i «vergonyant», el dirigent del PP, Pablo Casado, ha avisat a Santiago Abascal que «no tot val» en campanya electoral. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, s'ha mostrat «absolutament en contra» del cartell de Vox, però ha acusat el Govern central de no donar més recursos davant el que considera un increment de la inseguretat ciutadana. Vox insisteix que la dada de la paga de més de 4.000 euros als menors immigrants irregulars no acompanyats és real. No obstant això, la Comunitat de Madrid va subratllar ahir que només atén 269 menors estrangers no acompanyats i ha desmentit la xifra de despesa de 4.700 euros al mes.