Salut estrena a la Catalunya Central els cribratges amb automostres

El Departament de Salut començarà la setmana vinent una nova estratègia per detectar nous casos de covid. Es tracta de fer cribratges poblacionals però amb kits d'automostra i de forma periòdica. Va dirigit als ciutadans menors de 70 anys de les comarques de Girona, Lleida i la Catalunya central. Els ciutadans que ho vulguin podran demanar cita al seu CAP, donar-se d'alta en un aplicatiu, recollir el kit d'automostra sense visitar-se amb metge ni infermera, anar a casa seva, prendre's la mostra i retornar-la al CAP. Quinze dies més tard podran repetir l'anàlisi.

D'aquesta manera, tot i una certa estabilització de casos, es volen controlar focus locals, aprofitant la capacitat d'analitzar unes 15.000 PCR diàries que tenen els quatre laboratoris de referència de Catalunya.

El fet de distribuir aquestes automostres des dels CAP s'ha decidit perquè han estat els centres d'atenció primària els que ja han coordinat últimament els cribratges massius a diverses universitats i ja tenen l'aplicatiu i la coordinació logística establerta. Això no significa, segons el secretari general de Salut, Marc Ramentol, que s'hagin descartat les farmàcies com a dispensadors d'aquests kits d'automostra.

A banda d'aquests cribratges amb automostra, també es farà un cribratge massiu a la comarca de la Terra Alta, on la incidència acumulada és molt alta. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que no hi ha motius clars que expliquin l'alta incidència per exemple a les terres de Lleida, com no se sap els motius dels actuals alts índex de França, però ha dit que no abaixaran la guàrdia. No obstant això, ha dit que no es vacunarà els temporers de la fruita de Lleida perquè se seguiran criteris d'edat, però sí que s'activen agents cívics per conscienciar el col·lectiu.

També sobre Lleida, Ramentol ha explicat que la petició del gremi de restauració de la ciutat per poder fer una prova pilot i servir sopars encara s'està discutint, i no es pot comparar amb l'assaig clínic que es farà a Girona la setmana vinent en el mateix sentit, ja que allà hi ha una comissió científic que analitzarà els resultats per treure'n conclusions.

Pel que fa al macrocentre de vacunació de la Fira de Barcelona, Vergés ha anunciat que dilluns vinent farà un acte amb l'alcaldessa de Barcelona per fer una crida a 1.000 persones i iniciar una prova pilot per comprovar la logística de l'espai.