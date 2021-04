Suspeses la Fira d'Abril i la Romeria del Rocío a Catalunya

La Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya (FECAC) va comunicar ahir la suspensió definitiva de la celebració de la Fira d'Abril de Catalunya i de la tradicional Romeria del Rocío a causa de les restriccions per la pandèmia.

La federació va explicar en un comunicat que la decisió de suspendre l'edició d'aquest any, que havia de celebrar-se del 23 d'abril al 2 de maig a les instal·lacions del Parc del Fòrum de Barcelona, ha estat motivada per «les restriccions en mobilitat i de trobades socials i la prudència que la situació exigeix». La FECAC indica que ha volgut esperar fins a l'últim instant, «fruit de l'esperit propi dels andalusos i andaluses a Catalunya i del caràcter optimista dels mateixos» i perquè les entitats els havien animat a organitzar la festa perquè «hi ha ganes de Fira».

«Volíem ajudar diversos sectors econòmics que participen de la Fira i que estan passant, i van 14 mesos, els pitjors moments professionals en dècades d'història. Els professionals d'atraccions, caseters, venedors ambulants, muntadors de carpes, d'il·luminació típica de fira€ Més de 350 famílies que depenen d'aquest sector i, des de FECAC, hem intentat que tinguessin el seu espai», han justificat els organitzadors de la fira. Els responsables de la FECAC diuen haver «treballat diverses fórmules alternatives que encaixessin amb l'esperit de la Fira, per on cada any passen gairebé dos milions de persones, però cap n'era viable» i que «el primer de tot és la salut de les persones».