Terrassa i Sabadell disposaran de dues noves estacions en els propers cinc anys

El Pla de Rodalies de Catalunya concreta que algunes de les actuacions previstes es faran en un horitzó més immediat, que situa en el periode 2020-2025. I entre aquestes, en confirma una que va avançar Regió7 (vegeu edició del 16 d'octubre) i que afecta la R4, però no és precisament beneficiós per als interessos del Bages.

I és que en aquests propers cinc anys, la línia de Renfe de Manresa a Barcelona incorporarà dues parades més al Vallès, la qual cosa restarà encara més rapidesa a la ja de per si lenta connexió entre el Bages i l'àrea metropolitana, que supera en escreix l'hora de trajecte.

En concret, el document de planificació dóna per feta la construcció d'una nova estació a Terrassa i un altra a Sabadell. La primera, des del Bages cap a Barcelona, seria la de Terrassa Oest, que quedaria situada 1,3 quilòmetres al nord de l'estació de Terrassa [la més cèntrica] i donaria servei al barri de Can Boada. Quan es faci realitat, aquesta sera la primera estació que l'usuari del tren des del Bages cap Barcelona es trobarà en entrar a Terrassa. La ciutat vallesana tenia només una estació fins al març del 2008, que és quan es va inaugurar la segona (Terrassa Est), situada a la sortida de la trama urbana en direcció a l'àrea metropolitana.

Però és que, a més a més, el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 també detalla, tot seguit, la previsió de l'estació Sabadell OestCan Llong, que quedaria situada a 1,5 quilòmetres de la de Sabadell Nord, a l'altura del creuament amb la C-58c.

Actualment, entre Manresa i la primera de les estacions d'entrada a Barcelona (Torre del Baró) hi ha un total de 16 punts d'aturada. Fins a la primera de les que es poden considerar centrals, la de la Sagrera, n'hi ha un total de 18. I fins a la de Plaça de Catalunya, que és el principal baixador, hi ha 20 estacions, a les quals es podrien afegir a curt-mitjà termini les dues abans esmentades de Terrassa i Sabadell.

Cal tenir present que cada operació de descàrrega i càrrega de viatgers, amb la corresponent maniobra de frenada i arrencada, comporta una aturada d'una mitjana de temps d'entre 2 i 3 minuts.

Precisament, en la reunió que representants de les nostres comarques van mantenir el mes d'octubre passat amb gestors de Renfe i Adif per parlar sobre els plans de futur de la línia, el president del Consorci Viari de la Catalunya Central, David Aaron López, els va expressar la preocupació del territori per la possible posada en marxa de noves estacions «perquè significaran augments en el temps de trajecte que neutralitzaran millores que es puguin fer amb altres mesures previstes».