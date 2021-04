La UE reduirà almenys el 55% de les emissions de CO2 el 2030

El Parlament Europeu i la presidència portuguesa rotatòria de la UE van tancar ahir un acord provisional sobre la llei del clima europea que estableix una nova trajectòria de reducció d'emissions de CO2 molt més estricta per assolir la neutralitat climàtica el 2050 i reduir «almenys un 55%» les emissions de gasos amb efecte hivernacle per al 2030, pel que fa als nivells de 1990, davant de la retallada del 40% actual. L'acord, que arriba a temps per a la cimera mundial sobre el clima organitzada avui i demà pel president nord-americà Joe Biden, haurà ara de ser aprovat pel ple de l'Eurocambra i el Consell.

«El nostre compromís polític de convertir-nos en el primer continent neutral per al 2050 és ara un compromís legal», va celebrar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. «La llei climàtica és la llei de les lleis que estableix el marc per a la legislació climàtica dels propers 30 anys. La UE està fortament compromesa per convertir-se en neutral climàticament per al 2050 i avui estem orgullosos d'haver escrit en pedra un ambiciós objectiu climàtic al qual tothom pot donar suport», va destacar el ministre de Medi Ambient portuguès i president de torn de Consell, Joao Pedro Matos.

«És la columna vertebral del pacte verd i mostra una ambició mai vista. Espero amb interès propostes ambicioses sobre clima i energia al juny», va explicar el president de l'Eurocambra, David Sassoli, sobre el proper paquet de propostes legislatives de la Comissió Europea . «M'hagués agradat anar més lluny, però es tracta d'un bon acord, basat en la ciència i que marcarà la diferència per al clima», va celebrar la ponent de l'informe del Parlament, Jytte Guteland.

L'Eurocambra va reclamar inicialment una retallada del 60% de les emissions i les organitzacions ecologistes i el grup dels Verds un 65%. Finalment, l'objectiu acordat es queda en almenys un 55%», el mateix proposat per la Comissió Europea l'any passat.