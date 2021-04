La vacunació massiva obre la porta a deixar d'utilitzar la mascareta

El Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties (ECDC, en les seves sigles en anglès) ha donat via lliure a deixar d'utilitzar la mascareta en certs casos davant l'avenç de la vacunació massiva contra el coronavirus. Així, aquesta agència de la Unió Europea planteja ara que les persones vacunades completament puguin anar sense mascareta i que no sigui necessària la distància. També podran deixar d'utilitzar-la aquelles persones sense patologies de risc quan estiguin amb persones vacunades.

Així mateix, l'organisme dona via lliure als estats per eximir de quarantenes o tests PCR els vacunats que desitgin viatjar. Malgrat tot, els experts puntualitzen que l'ús de mascaretes i les distàncies s'hauran de mantenir en «espais públics i en grans concentracions independentment de l'estatus de vacunació dels presents».

En un comunicat, l'organisme d'experts de la UE proposa una primera guia de desescalada després del bon ritme que ha pres la vacunació. En aquesta guia, l'agència europea planteja que es pugui actuar sense mascareta i sense distància quan persones totalment vacunades es reuneixin amb altres persones també vacunades i quan persones no vacunades d'una mateixa bombolla es troben amb persones vacunades, sempre que no hi hagi ningú amb factors de risc.

«És esperançador tenir evidències científiques que indiquen com la immunització pot permetre lentament la relaxació de mesures com l'ús de les mascaretes i la distància física», remarca Andrea Ammon, directora de l'ECDC.

Així mateix, l'ECDC també proposa a les autoritats de salut pública europees que es plantegin «considerar eximir les persones completament vacunades de les proves [de detecció del virus] repetides en entorns laborals i altres comunitats».

Les mascaretes afegeixen els experts, les hauran de continuar utilitzant les persones de risc o en reunions de no vacunats. «Les mascaretes i la distància s'han de mantenir en espais públics i en grans reunions, independentment de l'estat de la vacunació», insisteix l'organisme, que també veu necessàries les mesures de protecció en aquelles zones en què hi hagi «una alta circulació de variants [del virus] preocupants».

Aquesta agència europea ha remarcat la importància d'un «desplegament ràpid i eficaç» de la vacunació per permetre una «relaxació més gran de les mesures» per als vacunats. «Confiem que la vacunació tindrà un impacte positiu i directe a l'hora de tornar a la vida normal», ha defensat Ammon.