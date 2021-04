Així viuen Sant Jordi els pacients hospitalitzats per covid-19

"No m'ho esperava gens", explicava l'Àlex després de preguntar de quin autor era el llibre, perquè té dificultats per llegir. En una habitació propera dos pacients amb la covid-19 agraïen la rosa i el llibre, recordaven que si no fos per la malaltia no es coneixerien i que tenen ganes de sortir aviat. L'Hospital Clínic de Barcelona repartirà aquesta diada de Sant Jordi més de 7.000 roses entre els pacients ingressats i els professionals. També es lliuraran 800 llibres i s'ha habilitat un nou espai d'intercanvi on han participat 150 persones.

Professionals i pacients han viscut amb precaució i esperança la segona edició de la Diada que se celebra en un context de pandèmia per la covid-19.

A partir de les 8 hores un grup de voluntaris han muntat unes taules i s'han disposat a fer el repartiment des del pati de l'Hospital Clínic de Barcelona. Amb lliteres s'han portat les roses i els llibres a cada planta. Posteriorment el personal mèdic els ha lliurat als pacients.

El repartiment de roses s'ha pogut realitzar gràcies a la iniciativa que fa uns anys va iniciar l'estudiant universitari Arnau Faus, que va fer La Rosa Sant Jordi i enguany amb l'impuls de l'empresa Verse han repartit 45.000 roses en dos dies a tots els hospitals de Catalunya i a diverses residències.