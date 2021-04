Biden reconeixerà el genocidi armeni malgrat les queixes de Turquia

El president estatunidenc, Joe Biden, es convertirà demà en el primer mandatari del seu país que utilitza el terme «genocidi» per descriure la matança d'1,5 milions d'armenis per l'Imperi otomà el 1915, una mesura que promet augmentar les tensions amb Turquia.

Segons van informar ahir diversos mitjans estatunidencs, entre els quals la cadena de televisió CNN i el diari The New York Times, Biden farà aquest pas en un comunicat demà, quan fa 106 anys de la tragèdia. Biden es convertirà així en el primer president estatunidenc en exercici que reconeix formalment la massacre com a genocidi, cosa que els seus predecessors han evitat per no posar en risc la crucial aliança amb Turquia, que manté una actitud negacionista sobre el tema. El 2019, tant la Cambra baixa com el Senat dels Estats Units van aprovar mesures en què descrivien com a «genocidi» la massacre del 1915, malgrat els advertiments del Govern turc que això danyaria greument les relacions bilaterals. Turquia reconeix la mort de civils armenis durant els intents de deportació el 1915, però els enquadra en un context bèl·lic amb Rússia a l'est d'Anatòlia durant la Primera Guerra Mundial, i es nega rotundament a acceptar el terme de genocidi. Amb tot, 29 països han reconegut fins ara com a genocidi els fets de fa més d'un segle, inclosos d'europeus i llatinoamericans, a més de Rússia i Síria, dos enemics d'Ankara.

En la campanya electoral, Biden va prometre que descriuria oficialment la matança com a genocidi, cosa que el distingirà de tots els seus predecessors, encara que Ronald Reagan (1981-1989) va utilitzar un cop aquesta paraula per referir-se a la matança armènia en un comunicat sobre l'Holocaust nazi. Segons fonts oficials citades pel New York Times, la decisió de Biden no derivarà en la imposició de sancions a Turquia, malgrat que Estats Units forma part de la convenció de l'ONU contra el genocidi del 1948, que demana als estats castigar aquest crim. Amb tot, sí que s'espera que afebleixi la relació amb Turquia, el president de la qual, Recep Tayyip Erdogan, va mantenir una relació càlida amb l'anterior president, Donald Trump, però bastant freda amb Biden quan era vicepresident de Barack Obama, entre 2009 i 2017.