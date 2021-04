Borràs prioritza un Govern «fort» abans que un Govern «de pressa» que pot generar «turbulències»

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, defensa que és més important prioritzar un govern "fort i sòlid" abans que un govern "de pressa". En la seva declaració amb motiu de Sant Jordi, Borràs ha subratllat que "tots els que ara tenen pressa, si passés de manera precipitada i generés alguna turbulència, després demanarien aquesta fortalesa". Borràs ha explicat que farà la ronda de consultes amb els grups parlamentaris per proposar candidat a la investidura quan hi hagi "senyals" que pugui tirar endavant i no sigui fallida. Així doncs, ha apostat per, de moment, deixar que "madurin" les negociacions. La presidenta del Parlament ha destacat que avui és un Sant Jordi "d'esperança" en el marc d'una "anormalitat sanitària i democràtica".

Des de davant de la façana del Parlament, la presidenta del Parlament ha destacat que aquest any se celebra un Sant Jordi "especial" i encara diferent. I ha assenyalat que torna a ser una diada d'anormalitat per la pandèmia i també en un context d'anornmalitat democràtica, perquè continua havent "presos polítics i exiliats". Tot i això, ha volgut subratllar que també és un Sant Jordi "d'esperança".

"Molta gent tenia ganes de Sant Jordi. El sector del llibre, la gent de la cultura i del món de la literatura, per a ells és un gran dia. I també per al sector de les flors que venen de patir moments molt complicats", ha afegit.

En un context en què el Parlament s'ha posat en marxa però encara no hi ha Govern dos mesos després del 14-F, Borràs ha afirmat que "el Parlament funciona i que el Govern està en funcions i funciona". I ha afegit que l'executiu pot funcionar fins que els partits treballin per un "bon acord".

I és que, per a Borràs, és més important que sigui un govern "fort i sòlid" que no pas les presses. I en aquest sentit, ha apostat per deixar treballar per prioritzar un "bon acord" que permeti tenir un executiu "fort".

Segons la presidenta del Parlament, encara no és moment de fer una nova ronda de consultes després de la investidura fallida de Pere Aragonès. Considera que cal deixar que les negociacions "madurin" i no ha fixat cap data.

Borràs ha recordat que el Parlament va celebrar Sant Jordi ahir a la tarda i que les primeres paraules que s'han sentit aquesta legislatura a l'hemicicle han estat paraules literàries. Així mateix, ha explicat que la presidència del Parlament ha regalat als treballadors de la cambra catalana una rosa i el llibre de Teresa Juvé 'Tu ets jo' (Meteora).

La presidenta del Parlament també ha explicat que regalarà diversos llibres com 'Em faig nit fràgil'(Eixarms) d'Oleguer Llongueres i també altres llibres clàssics de Mercè Rodoreda i Montserrat Abelló. Veus que, segons Borràs, sempre són vigents encara que per a molta gent poc conegudes.