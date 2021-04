Catalunya permet la lliure circulació i la restauració en àrees comercials

El Govern va acordar ahir aixecar el confinament comarcal i permetrà la lliure circulació per tota Catalunya a partir de dilluns, quan també podran reobrir bars i restaurants a l'interior dels centres comercials, al mateix temps que va eliminar el límit de la bombolla de convivència. Amb la millora de les dades epidemiològiques, l'avanç en el ritme de vacunació i l'arribada de la calor, el Govern ha decidit flexibilitzar a partir de dilluns i fins al 3 de maig algunes de les principals restriccions a Catalunya, si bé continua vigent el toc de queda nocturn, de les 22.00 fins a les 6.00 hores.

Els indicadors epidèmics milloren per sisè dia consecutiu a Catalunya, encara que ho fan més lleugerament, i el nombre de malalts de covid hospitalitzats és de 1.611 (39 menys que el dia anterior), dels quals 494 estan a l'UCI (tres menys), mentre que la velocitat de propagació del virus (Rt) descendeix a 0,97.

En roda de premsa telemàtica, la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, i el d'Interior, Miquel Sàmper, van recordar que les UCIs segueixen estant plenes i van insistir a demanar precaució a la societat per evitar que, després d'aquesta obertura, s'hagin de fer passos enrere. «Venim de molt patiment i esforç de tota la societat i veure la llum ens fa estar molt més ansiosos», va admetre Vergés, que va insistir, no obstant això, en la necessitat de mantenir totes les mesures de prevenció -mascareta, higiene de mans i distància de seguretat- perquè l'objectiu és «arribar bé» al final del camí.

Una vegada aixecat el confinament comarcal, que estava vigent des del passat 7 d'abril, després de la Setmana Santa, el Govern permetrà circular lliurement per tota Catalunya a partir del proper dilluns, fins i tot viatjant amb persones d'altres bombolles de convivència perquè aquesta limitació decau en tots els casos, si bé per a això serà necessari portar mascareta i garantir la ventilació.

El Govern també ha autoritzat la reobertura dels bars i restaurants que estan a l'interior dels centres comercials a partir del proper dilluns, després de sis mesos tancats, en el mateix règim que la resta de la restauració: de les 7.30h a les 17.00h. En tota la restauració, que de moment seguirà sense poder servir sopars en els establiments, es manté el nombre màxim de sis persones per taula, però sense límit de bombolles de convivència. Tots els comerços podran obrir amb la totalitat de superfície, ja que s'elimina el límit dels 800 metres quadrats, si bé es manté el màxim d'un 30% de l'aforament. El Procicat també ha autoritzat les classes presencials en batxillerat i cicles formatius, un element important per poder preparar bé la Selectivitat en el cas d'alumnes de l'últim curs. L'aforament en activitats esportives i religioses passa del 30% al 50%, mentre que també es permet l'obertura d'un 30% en els locals lúdics infantils, encara que si tenen servei de restauració haurà de romandre tancat.

En un moment en el qual les dades epidemiològiques milloren i s'incrementa la immunització -ahir es van començar a injectar les noves vacunes de Janssen-, Vergés va anunciar que la setmana que ve Salut començarà una sèrie de cribratges en localitats amb una incidència de coronavirus superior a la mitjana de Catalunya, concretament a les demarcacions de Lleida, Catalunya Central i Girona. Els cribratges, que seran voluntaris i dirigits a menors de 70 anys perquè tenen menys cobertura de vacunació, es faran amb un kit d'automostra nasal que es podrà recollir al CAP per efectuar el test al domicili i retornar-lo al centre d'atenció primària, amb la possibilitat de repetir la prova cada 15 dies.

Per la seva banda, Sàmper va insistir en la necessitat d'actuar amb «prudència», i va destacar que el ritme de vacunació, l'arribada de la calor i la política de cribratges permeten entrar en un «nou paradigma», en el qual hi ha d'haver una «corresponsabilitat bidireccional» entre administració i societat.

La Generalitat, a través del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha contractat d'urgència una ampliació de l'actual contracte per a la gestió del telèfon d'atenció sanitària 061 per valor de 3,8 milions d'euros a Ferrovial per fer front a l'»explosió» de consultes ciutadanes relacionades amb la vacunació.

El SEM, que el passat mes de febrer ja va engegar una licitació temporal d'urgència d'un nou contracte que es preveu que s'adjudiqui i s'engegui el proper mes de juny, s'ha vist obligat a fer aquesta compra de serveis d'emergència, atès que els recursos del contracte actual s'han esgotat fins i tot abans d'acabar el tràmit d'urgència, segons han explicat a Efe fonts de l'ens.

Les últimes tres setmanes, coincidint amb l'acceleració del procés de vacunació, el 061 està rebent, de dilluns a divendres, unes 75.000 consultes relacionades amb aquest assumpte, és a dir, prop de 25.000 trucades diàries, mentre que abans de la pandèmia la mitjana diària era de 6.000.