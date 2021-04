Detingut a Madrid un professor per presumptament abusar de 36 nens

La Policia Nacional ha detingut a Madrid un presumpte depredador sexual que treballava de professor en una escola, on han sigut identificades 36 víctimes d'abusos sexuals d'entre 4 i 8 anys.

Després de més d'un any d'investigacions, els agents han aconseguit arrestar aquest home, de nacionalitat anglesa, que també exercia ocasionalment de cuidador de nens a domicili i va aconseguir la feina de docent perquè va falsificar el document que acredita la manca d'antecedents de delictes sexuals.

A més d'abusar dels menors també difonia una enorme quantitat de material en fòrums ocults de temàtica pedòfila allotjats als reposadors de la xarxa TOR.

Per trobar-lo, els agents han fet servir complexes tècniques de tractament de la imatge per identificar algunes de les menors que apareixien en els vídeos, i per eludir els encriptats que l'arrestat utilitzava per protegir els arxius pedòfils.