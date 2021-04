ERC i Junts sondegen el PSC per desbloquejar la renovació de la CCMA

Un dels primers temes pels quals ERC i Junts han trucat al PSC després del 14-F ha estat la renovació del consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que el PSC vol lligar a designacions en desenes d'organismes amb càrrecs vacants o caducats. Fonts socialistes consultades per Efe van confirmar ahir que els dos partits independentistes han contactat amb ells per buscar un acord sobre la CCMA que permeti sumar la majoria qualificada de dos terços que exigeix la llei per nomenar el president i els sis consellers del'ens. També cal renovar l'òrgan de control dels mitjans, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), amb sis membres més.

Fonts del PSC diuen estar disposats a participar en la renovació del consell de govern de la CCMA, però demanen anar un pas més enllà i incloure al paquet de negociacions el nomenament de més d'un centenar de càrrecs caducats o vacants que el Parlament té pendent des de la legislatura passada. Així, reivindiquen que hi ha altres designacions que es poden desencallar fàcilment si hi ha voluntat, com els consells socials de les universitats catalanes; el vicepresident i els cinc vocals de la Junta de Museus de Catalunya, i el director i els tres membres del Consell Assessor de Protecció de Dades de Catalunya, entre d'altres. També, el consell rector del Centre d'Estudis d'Opinió, que s'ha de renovar íntegrament en un termini màxim de quatre mesos quan comença una nova legislatura. A la llista de càrrecs per renovar destaca la figura del Síndic de Greuges, Rafael Ribó, el mandat del qual va expirar el 2018. A la CCMA, la meitat dels membres del consell de govern tenen el mandat caducat des del 2015 i l'altra meitat des del 2018, l'any en què Núria Llorach va assumir la presidència en funcions en renunciar-hi Brauli Duart.