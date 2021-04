Iceta vol que les places d'interins es cobreixin en un màxim de tres anys

El ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, va explicar ahir que vol establir que sigui obligatori per a les administracions públiques cobrir en un termini màxim de tres anys les places ocupades per interins, és a dir, persones sense un contracte fix. Per fer-ho, vol reformar l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic amb l'objectiu de «desenvolupar mesures per prevenir i sancionar l'abús i el frau en la temporalitat». En una compareixença al Senat, Iceta va dir que «l'elevada temporalitat» en l'administració «no és acceptable» i cal treballar per «reduir-la de forma substancial».

L'objectiu és assolir una taxa de temporalitat inferior al 8% en el conjunt d'administracions i pretén assolir un compromís abans de l'estiu amb autonomies, entitats locals i sindicats, va dir Iceta. El ministre va lamentar que en l'àmbit autonòmic la temporalitat pot arribar a superar el 30% i en el local el 13%.