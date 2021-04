El jutge rebutja retirar el cartell electoral de Vox sobre menors immigrants

Un jutge de Madrid ha denegat la petició de la Fiscalia de retirar cautelarment el cartell electoral de Vox sobre menors estrangers immigrants d'instal·lacions de Rodalies de Renfe. Fonts jurídiques van informar ahir que el Jutjat d'Instrucció número 48 de Madrid, en funcions de guàrdia, va rebutjar la mesura cautelar en estimar que no hi ha ni perill per la demora, ni aparença de bon dret.

El Ministeri Fiscal va presentar una denúncia davant el Jutjat d'instrucció 53 de Madrid per un possible delicte d'odi al cartell, que s'exhibeix en instal·lacions de Rodalies Renfe de Madrid, i mostra en un costat una anciana i en l'altre un jove immigrant amb la cara tapada i encaputxat, amb el text «Un mena, 4.700 euros al mes, la teva àvia, 426 euros de pensió/mes. Protegeix Madrid, vota segur». I com a mesura cautelar sol·licitava la retirada del polèmic cartell electoral pels comicis autonòmics per protegir els menors d'atacs «gratuïts i amb prejudicis» i perquè «aquests menors no nacionals són menors sense estructura familiar, social i econòmica en territori nacional».

La Fiscalia creu que «s'hi trasllada no només el suposat import econòmic que costa el manteniment d'un mena enfrontat al d'un pensionista, qüestionant-se així el seu caràcter ètic i legal, sinó també una imatge física amb prejudicis del menor com a persona estrangera, violenta i delinqüencial».