RTVE i laSexta cancel·len el debat electoral de Madrid per l'absència de «diversos candidats»

Imatge del debat dels candidats per a les eleccions de la Comunitat de Madrid als estudis de la cadena SER | La Ser

RTVE ha anunciat que cancel·la el debat electoral del 29 d'abril amb els partits que concorren a l'Assemblea de Madrid. El conglomerat de mitjans públics estatal argumenta que pren aquesta decisió per l'absència de "diversos candidats". La mesura ja s'ha comunicat a la Junta Electoral Provincial de Madrid. L'anul·lació es fa pública després que aquesta tarda 'La Sexta' hagi fet el mateix, per la negativa de Podem i Más Madrid de compartir espai amb Vox. Tot plegat després que aquest matí Pablo Iglesias hagi abandonat el plató de la Ser on se celebrava un debat amb els sis candidats perquè la cap de llista de Vox ha posat en dubte la veracitat de la carta amb amenaces de mort i dues bales que Iglesias va rebre ahir al Ministeri d'Interior.