El TC avala la condemna per sedició pel procés

El ple del Tribunal Constitucional (TC) va rebutjar ahir el recurs presentat per l'exconseller Jordi Turull contra la condemna a 12 anys de presó i inhabilitació absoluta pels delictes de sedició i malversació imposada el Tribunal Suprem (TS) en la causa pel procés independentista a Catalunya.

La decisió no és unànime, perquè té el vot discrepant de dos dels nou magistrats que han decidit sobre la qüestió, els progressistes Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer. Els arguments sobre el rebuig constitucional trobat pels dos magistrats a la sentència del TS encara no se saben, però seran exposats en el vot particular que redactin i formaran part de la sentència.

El trencament de la unanimitat del tribunal ha estat acollit positivament per la defensa de Turull, segons fonts consultades per Europa Press, ja que, si bé encara no se saben els motius de la discrepància dels dos magistrats, serà previsiblement molt útil de cara al recurs que aquesta part ja pot plantejar contra la condemna de Turull davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Es tracta de la primera sentència que el tribunal de garanties dicta en relació amb les condemnes de sedició imposades, després d'haver rebutjat unànimement en sengles resolucions els recursos de dos exconsellers més, Meritxell Borràs i Carles Mundó, si bé en tots dos casos la condemna era únicament d'inhabilitació i multa per un delicte de desobediència.