El virus perd força a Catalunya per Sant Jordi però es resisteix a alleujar la pressió hospitalària

El coronavirus segueix amb la seva tendència a la baixa a Catalunya, tot i que ho fa de forma molt lenta i resistint-se a alleujar la pressió hospitalària. Segons les dades fetes públiques aquest divendres per la Conselleria de Salut, la velocitat de contagi ha baixat a 0,96 (una centèsima menys que el dia anterior) mentre que els hospitalitzats són 1.608 (tres menys que la vigília) i els pacients a les UCI són 492, dos menys que el dia anterior.

En les últimes 24 hores, a més, s'han declarat 2.032 nous contagis i 15 morts. El risc de rebrot ha pujat 13 punts fins a situar-se en 280 punts, mentre que la incidència a 14 dies també augmenta i passa de 276,17 a 292,4.



Catalunya central: el risc de rebrot segueix en 419

El risc de rebrot a la regió sanitària de la Catalunya central es manté en 419, pels 647 de la setmana anterior. La taxa de reproducció del virus baixa quatre centèsimes, fins al 0,97, per sota de l'1,75 de la setmana del 6 al 12 d'abril. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 197 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 427. La regió té actualment 175 pacients ingressats, dos menys que en el registre precedent.