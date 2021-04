Almenys tres morts en un atac contra un petroler iranià a prop de Síria

Almenys tres persones han mort aquest dissabte en l'atac contra un vaixell de càrrega de petroli iranià, que va provocar un incendi ja controlat al vaixell. La nau es troba a prop de la ciutat costanera de Banias, al nord-oest de Síria, va informar l'Observatori Sirià de Drets Humans.

L'agència de notícies estatal siriana, SANA, ha afirmat que l'atac l'ha dut a terme «un dron llançat des de les aigües regionals libaneses». L'Observatori, per part seva, ha descartat que l'incendi fos provocat per «una avaria tècnica» i també ha posat en dubte que l'atac el perpetrés un dron (avió no tripulat) llançat des del Líban.