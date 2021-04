Els carrers seran sempre nostres

Puigcerdà va viure una diada de Sant Jordi que va esdevenir tota una reconquesta dels carrers. Des de primera hora del matí, el passeig 10 d'Abril i les places de Santa Maria i dels Herois es van omplir de veïns i veïnes de la vila i de la resta de la comarca així com de cerdans del nord amb ganes de celebrar, per fi, una jornada popular al carrer. I Sant Jordi és la festa per excel·lència.

En aquest ambient de carrers conquerits, la cinquantena d'avis de la residència van sortir junts per primer cop des de feia un any en una imatge que no va deixar ningú indiferent. L'epicentre es va configurar al Passeig, on 21 parades van permetre als cerdans reviure la festa del llibre i la rosa que l'any passat es va haver de suspendre a causa de l'encara confinament per la pandèmia. Les ganes de festa van fer que a l'espai habilitat les roses s'acabessin a 2/4 d'1 del migdia i ja només se'n podien trobar en alguna floristeria. El recinte firal, tancat i amb un sol sentit de circulació, va estar protagonitzat per les entitats culturals. En aquest sentit, la diada de Sant Jordi de Puigcerdà va tenir com a principals amfitrions associacions com l'ANC, Òmnium Cultural, el nou Ateneu Popular de Cerdanya, la Colla Castellera, Càritas, la Fundació Adis, Morenada i institucions culturals com la Biblioteca Comtat de Cerdanya i l'Institut d'Estudis Ceretans. Els centres docents de Puigcerdà no van muntar enguany parada, exceptuant l'escola Vedruna. La diada també es va fer notar en altres punts del nucli urbà, ja que tant llibreries com floristeries van optar per posar la parada davant de l'establiment.

La festa es va completar a la tarda amb un programa d'activitats que incloïa la presentació del llibre del Premi Literari Vila de Puigcerdà 2020 (Poca punteria i altres narracions, amb els relats) i el del 2019, Amb talons d'agulla fina, camp a través i altres narracions, que es va suspendre ara fa un any pel confinament.