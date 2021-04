Cau una banda criminal que venia marihuana a Europa des de Sant Andreu de la Barca

Una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ha permès desarticular una organització criminal que es dedicava a vendre marihuana a diversos països d'Europa i que operava des d'un taller mecànic a Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat). La investigació es remunta ara fa un any, quan els agents dels tres cossos van tenir sospites que que a la nau en qüestió s'hi feien activitats relacionades amb el narcotràfic. Aleshores es va fer un grup conjunt en el qual es va fusionar la informació que tenia cadascun i es van posar a treballar. L'operació 'Delos' ha acabat amb quinze persones detingudes i la confiscació de 460 quilos de maria, 85 d'haixix i 106.000 euros.





??Desarticulada una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana que operaba desde un taller mecánico



Los arrestados producían la marihuana en España y la distribuían a #Francia, #Alemania y #Polonia



15 personas han sido detenidas pic.twitter.com/9c4hJccOdd — Policía Nacional (@policia) April 24, 2021

Primeres detencions

L'organització havia establert la seva central d'operacions en un taller mecànic de Sant Andreu de la Barca. D'aquesta manera, pretenia aparentar normalitat i així passar desapercebuda per a la policia. A més, l'establiment també servia com a magatzem de la droga ja processada. A dins, els agents van descobrir que també s'hi feia el pesatge i s'amagaven els camions on després es carregava la marihuana i l'haixix. Des d'allà sortien a diferents països europeus, especialment França, Alemanya i Polònia, on s'acabava venent la droga.La banda es dividia en tres subgrups, dos d'ells integrats per persones alemanyes i holandeses que s'encarregaven de contactar amb proveïdors de marihuana en diferents zones com Sant Cosme, La Mina, Gavà, Viladecans i Tarragona. Després de negociar el preu de la droga i comprovar-ne la qualitat, l'emmagatzemaven per enviar-la després en camions cap a Alemanya i Holanda. El tercer grup es dedicava al cultiu de les plantacions de marihuana, a la intermediació amb els proveïdors i a la gestió de les activitats del taller mecànic de Sant Andreu de la Barca.El desembre de 2020 es va interceptar a la Jonquera (Alt Empordà) un transport de l'organització que pretenia creuar la frontera. El vehicle ocultava en el seu interior 146 quilos de marihuana processada. Posteriorment, al març d'aquest any, els cossos de seguretat van intervenir 112 quilos més de droga en dues remeses de 76 i 36 quilos. Els agents van interceptar els camions a Manlleu i a Sant Cugat del Vallès, quan anaven en direcció a França.Aquestes intervencions van permetre realitzar les quatre primeres detencions de l'operació, els conductors dels transports. El jutge va enviar a presó a tres dels quatre arrestats. Durant la investigació es va obtenir la informació per a detectar els punts de proveïment i tota la xarxa logística que tenia l'organització.Tot plegat va desembocar la matinada del 15 de maig amb un operatiu policial, tutelat pel Jutjat d'Instrucció número 6 de Martorell, en el qual es van realitzar onze registres en diferents localitzacions de Barcelona, Sant Andreu de la Barca, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Gelida, Esparreguera, Castellbisbal i Blanes.Els escorcolls van concloure amb la detenció d'onze persones més, la intervenció de 200 kg de marihuana processada, 1.000 plantes en diferents estadis de creixement, 85 d'haixix, 106.000 euros, vuit cotxes, tres camions, una pistola de balins que simulava ser una arma de foc real, balances, utensilis per a la manipulació i envàs de la droga, documentació i dispositius electrònics.Tots els arrestats hauran de respondre d'un delicte de tràfic de drogues i de pertinença a organització criminal.