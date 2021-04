Escolars de Moià interpreten lectures en cinc escenaris per carrers de la vila

A Moià, un Sant Jordi, més els alumnes de les escoles Pia, Josep Orriols i Roca i de l'institut Moianès van omplir ahir de lectures els carrers de la vila.

Després de l'aturada de 2020 per la pandèmia, «hi havia moltes ganes», explicava Núria Viladés, responsable de l'extensió del Centre de Recursos Pedagògics del Moianès, impulsors de la iniciatives. Així, després de setmanes treballant a les aules textos de Gianni Rodari, Jean de La Fontaine i la mataronina Lola Casas, ahir al matí els van interpretar simultàniament en cinc escenaris repartits per tot el poble. Com a oients tenien als seus mateixos companys, així com als més menuts de l'Escola Bressol municipal Garrofins i de la Llar d'Infants de l'Escola Pia.

«És una activitat que està molt arrelada al municipi i aquest any, tot i les restriccions, creiem que valia la pena no perdre-la», assegurava la regidora d'Educació de l'Ajuntament, Laia Bonells, tot subratllant com alhora això afavoreix «acostar-los a la lectura».