El Govern central demana als espanyols que es vagin planificant les vacances d'estiu

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, va fer una crida ahir als espanyols perquè ja vagin planificant les vacances d'estiu, i estima que les xifres de turistes estivals seran d'aproximadament la meitat que les xifres del 2019, o fins i tot una mica millor.

En una entrevista a La Sexta, la titular d'Indústria va valorar que les pernoctacions en hotels al març –que aquest divendres ha publicat l'Institut Nacional d'Estadística (INE)– hagin caigut «només» el 54% quan en els mesos anteriors els descensos van ser de l'entorn del 90%.

Maroto va confirmar que els viatges de l'Imserso començaran a comercialitzar-se al setembre i podran realitzar-se a partir del mes d'octubre, amb la seguretat que dona que el col·lectiu al qual es dirigeixen estarà totalment vacunat aleshores. El Govern ja comptava amb reprendre aquests viatges a partir de la tardor.

Respecte del passaport digital per viatjar va reiterar el compromís del Govern que està actiu a mitjans de juny però la Unió Europea continua treballant perquè aquest document sigui comú i permeti la mobilitat a tot el territori Schengen. Reyes Maroto va explicar que des del Ministeri estan treballant amb les agències de viatges, que des del març del 2020 no facturen ni un sol euro, per aprofitar els fons europeus i modernitzar el seu model.