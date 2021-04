El Govern recupera activitats presencials en la celebració de Sant Jordi

El Govern ha recuperat enguany la diada de Sant Jordi presencial amb actes cívics i culturals, combinats amb propostes virtuals. Així, el Palau de la Generalitat va oferir visites presencials, amb reserva prèvia. Amb tot, amb el confinament comarcal encara vigent, també hi va haver portes obertes virtuals. En canvi, no hi va haver el tradicional discurs de Sant Jordi. Al matí, el vicepresident de Govern en funcions, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència en funcions, Meritxell Budó, van participar de manera telemàtica en la campanya «Sant Jordi en companyia», organitzada per Amics de la Gent Gran, per «acompanyar les persones grans i combatre la soledat no desitjada». Després, el vicepresident es va desplaçar a les parades de llibres de Passeig de Gràcia, i va participar, amb els consellers de Cultura i Acció Exterior, Àngels Ponsa i Bernat Solé, en la recollida de signatures per l'amnistia d'Òmnium Cultural.

La diada de Sant Jordi al Palau de la Generalitat va començar a les 9.30 hores, quan diversos membres del Govern van assistir a la tradicional missa de Sant Jordi, a porta tancada. A les 19 hores, la Colla Sardanista Sant Jordi va oferir la tradicional audició de sardanes, enguany al pati dels Tarongers.