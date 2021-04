Illa recorda que no hi ha Govern més de dos mesos després del 14-F

Illa recorda que no hi ha Govern més de dos mesos després del 14-F · ACN

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat que no hi ha Govern a Catalunya més de dos mesos després de les eleccions del 14-F i amb sis mesos d'executiu en funcions. "Això és una falta de respecte als catalans. No ens mereixem això", ha etzibat Illa aquest dissabte després de reunir-se amb professionals mèdics de l'Hospital Arnau de Vilanova, a Lleida. "Si no s'hi veuen amb cor, que facin un pas al costat i permetin a aquells que tenim les idees clares assumir el lideratge d'un govern d'esquerres", ha insistit el candidat del PSC, que també s'ha referit a la polèmica a la Comunitat de Madrid tot afirmant que en els comicis a la capital espanyola hi ha "un combat entre democràcia i feixisme".

"Ahir es va veure de forma molt palesa", ha indicat Illa, posant sobre la taula el crispat debat radiofònic a la Ser on Vox va negar i dubtar de les amenaces de mort contra Grande-Marlaska, Pablo Iglesias i la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez. El candidat de Podem va acabar abandonant en directe la tertúlia moderada per Àngels Barceló. "No és tolerable que no es condemnin explícitament i enèrgicament aquest tipus d'amenaces de mort", ha reflexionat en veu alta el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat. "Insisteixo, hi ha un combat entre democràcia i feixisme a la Comunitat de Madrid, i nosaltres hem d'estar al costat de la democràcia", ha conclòs Illa.