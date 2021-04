El jurat declara culpable l'acusat d'assassinar i violar una nena a Vilanova

El jurat del crim d'una nena de 13 anys a Vilanova i la Geltrú el 2018 va declarar culpable per unanimitat l'acusat d'assassinar-la i violar-la. El tribunal popular va fer públic ahir el veredicte, en el qual a l'assassinat hi afegeix els agreujants de traïdoria (per unanimitat) i acarnissament (per vuit vots favorables i un en contra). Va rebutjar, també per unanimitat, que l'home estigués begut i drogat i que això li impedís ser conscient dels seus actes, tal com va al·legar la defensa perquè s'apliqués un atenuant, i va asseverar que «en tot moment va ser conscient dels actes que va cometre aquell dia». Els nou membres del jurat van rebutjar que la nena entrés voluntàriament a casa de l'acusat, i en el moment de justificar que consideren provada la violació van remarcar que el cadàver estava sense pantalons i que «l'acusat els hi havia tret amb la intenció d'agredir-la sexualment». La Fiscalia i l'acusació particular van reafirmar la petició de condemnar-lo a presó permanent revisable.