La lentitud de la negociació del Govern enfronta ERC i JxCat

La lentitud amb què avancen les negociacions per formar un nou Govern, més de dos mesos després de les eleccions del 14-F, va ser ahir motiu de discrepància entre ERC i JxCat.

La jornada de Sant Jordi d'enguany, a diferència de l'any passat, va ser més semblant a una jornada tradicional, amb els dirigents polítics de passeig pels llocs de llibres i roses al carrer, inclosos els líders del procés presos, que van sol·licitar permisos penitenciaris. No hi va haver, però, l'habitual discurs institucional a càrrec del president de la Generalitat.

Després de quatre dies de reunions per anar perfilant l'acord, els equips negociadors d'ERC i JxCat es van prendre ahir un descans, tot i que en els seus pronunciaments públics no van escatimar missatges creuats. La primera a intervenir va ser la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que va marcar distàncies amb les «presses» d'ERC per tancar al més aviat possible un acord que permeti la investidura de Pere Aragonès i va demanar no «precipitar-se» amb la negociació. En una declaració institucional davant del Parlament amb motiu de Sant Jordi, Borràs va afirmar que «més que un Govern de pressa, és important que sigui un Govern fort, sòlid», paraules que xoquen amb l'ultimàtum d'ERC a JxCat per tancar un acord abans de l'1 de maig. Borràs va demanar «deixar treballar» els equips negociadors i «prioritzar un bon acord per poder tenir un govern fort». Com a presidenta del Parlament, tampoc té pressa per obrir una nova ronda de consultes entre líders parlamentaris per convocar un nou ple d'investidura, que, segons ella, només tindrà sentit quan ja hi hagi un acord que garanteixi l'èxit de la votació.

Minuts després, va replicar a Borràs el vicepresident del Govern en funcions de president, Pere Aragonès, que va advertir JxCat que assolir un acord «al més aviat possible», fins i tot a l'abril, «no és incompatible» amb formar un executiu «fort». «Portem molts mesos en una situació de provisionalitat i el 14-F la ciutadania s'ha expressat, per la qual cosa cal superar aquesta etapa d'interinitat», va recalcar, abans d'apuntar que confia que «abans que acabi abril» pugui assolir-se un acord.

Aragonès va recalcar que aspira a poder assumir la presidència de la Generalitat «amb totes les funcionalitats i sense renunciar a cap part».