Les roses porten cua per la Diada

El vermell, el groc, el blanc i el violeta en front el gris predominant en el darrer any de pandèmia. Els colors vius de les roses, especialment el vermell, van tornar a lluir ahir a la capital del Bages es una jornada de Sant Jordi més reduïda, però molt esperada pels llibreters i floristes que l'any passat van haver de ratllar la Diada del calendari amb resignació. Ahir, en canvi, s'acumulaven cues de gairebé una hora al davant de les parades de roses, que ben aviat van esgotar les flors protagonistes de la tradicional celebració.

«Tornar a celebrar Sant Jordi és una gran oportunitat, un regal després d'aquests mesos difícils», destacava ahir una de les paradistes del Garden d´Ampans, Marta Martín, mentre embolcallava una rosa d'un vermell encès. La treballadora es trobava a Sant Domènec, en un dels dos espais delimitats de Manresa on s'agrupaven les parades i permetien encabir un centenar de persones. L'altre es trobava al passeig Pere III, al davant del Casino, al mateix punt on es va celebrar el Sant Jordi alternatiu el 23 de juliol passat.

Malgrat el format reduït, la il·lusió i les ganes de recuperar la Diada es notaven en els rostres dels floristes que, malgrat la quantitat de feina, mostraven orgullosos les roses que feien més goig. En moltes de les parades, es van formar cues d'entre 3/4 i una hora d'espera i, en algunes floristeries, les roses es van esgotar al llarg del matí. Va ser el cas de la Magnòlia, on a la una del migdia ja havien esgotat les 2.500 roses que tenien previstes. «Entre el dijous a la tarda i avui al matí (ahir pel lector), les hem venut totes i preveiem rebre una nova entrega a la tarda, quan pensem que la venda ja serà més relaxada», explicava la responsable de la floristeria, Mercè Ribas.

Un altre cas va ser el de la floristeria Lola Flora, on van deixar de vendre roses al migdia, després d'esgotar totes les provisions. «El dijous ja en vam vendre cinc-centres i, al llarg del matí, n'hem entregat unes quatre-centes i, un cop s'han acabat, el proveïdor ens ha dit que no quedaven més existències», apuntava una de les treballadores de la floristeria, Nèlida Casas. «L'any vinent la previsió que farem serà molt diferent», posava de manifest. La majoria dels floristes consultats atribuïen aquest repunt en les vendes en el fet que enguany no hi havia els habituals estands d'entitats, associacions i partits polítics. «Aquest fet provoca que tota la demanda recaigui sobre els professionals del sector. De fet, en els últims anys, ja hem notat un cert increment de persones que es decanten per rams més treballats i acudeixen a nosaltres», afirmava Dolors Guarro, de la floristeria Rosa d'Abril.

El tron de la vermella persisteix

La rosa vermella es va tornar a coronar com la gran protagonista de la jornada. De fet, les primeres roses que es van esgotar a les parades de flors van ser les d'aquest color. No obstant, també van treure el cap, de forma tímida, la rosa groga i la blanca. Aquesta última, en molts casos, es va comprar per homenatjar al personal sanitari que lluita contra la covid-19. Un dels floristes, Marc Parra, de la Rosa de Jericó, comentava, a primera hora del matí, que ja li havien desaparegut de la parada totes les roses blanques i també les d'un pètal de cada color.

Siguin com un arc iris, del color del cel, de la tonalitat dels gira-sols o roses com l'amor, les roses van permetre que els ciutadans oloressin, inclús amb la mascareta posada, una aroma que omplia els carrers i que augurava un futur esperançador, en el que la pandèmia és tan sols un record borrós. Un futur més proper o més llunyà en què Sant Jordi aconsegueix vèncer el drac i recuperar l'esperada normalitat que la població tan desitja.