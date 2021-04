Xavier Bosch es corona aquí també

La Catalunya Central té les seves peculiaritats lectores però ahir es va sumar, amb els títols dels llibres més venuts, al rànquing del Sant Jordi del país coincidint de ple amb els dos noms estrella de ficció i no-ficció: Xavier Bosch amb La dona de la seva vida (Columna) i Oriol Mitjà amb A cor obert (Columna). El periodista i escriptor -que sempre fa forat amb cada nou títol- i l'epidemiòleg més famós de la covid-19 van ser els dos autors amb més requesta a la majoria de les capitals de comarca: a Manresa, Berga, Igualada i Puigcerdà; a Solsona, els títols es van repartir més i si en destacava algun era el del solsoní Raül Garrigasait amb El país barroc (L'Avenç).

Si Garrigasait era profeta a casa seva, a Berga era el cas de Jordi Cussà amb la seva trepidant aventura xinesa amb El primer emperador i la Reina Lluna (Comanegra); també Ocells de la Serra de Queralt (L'Albí) i La noia del vestit blau (Rosa dels Vents), de Laia Vilaseca, un thriller ambientat a la comarca. A Puigcerdà, com explicava Carme Viladesau, va triomfar sense pal·liatius Puigcerda desaparegut (Efadós), de Sandra Adam i Martí Solé. I a Manresa autores com Gemma Camps, Pep Fuster, i Pep Molist i Susanna Ayala.

Però si d'ahir se n'ha de destacar algun tret diferencial és que, com asseguraven, entre d'altres, Cristina Blesa, de la Rubiralta, Antoni Daura, de la Parcir ,i Carme Viladesau, de Puigcerdà, la gent, ahir, no s'enduia només un llibre: «Hi havia moltes ganes de Sant Jordi, moltíssimes. No era comprar perquè és la tradició, sinó endur-se un o més llibres a consciència», explicava Blesa. Maria Alba Serra, de la més que centenària Llibreria Roca de Manresa, amb parada davant l'establiment, assegurava que havia estat de lluny una millor jornada que al juliol: «Així hauria de ser tot l'any», apuntava en referència al comentari d'una clienta per reblar que ahir, sí, hi havia ganes de Sant Jordi. Els bons dies previs de vendes (també amb cues) i el dia d'ahir preveien un bon balanç que podria acostar la facturació de l'allargat Sant Jordi d'enguany al 2019. Això sí, a l'espera del balanç final, explicava Daura.