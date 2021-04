Bèlgica demana a Alemanya que atengui els seus pacients de covid

Bèlgica ha sol·licitat a Alemanya que rebi una part dels seus pacients de covid davant la sobrecàrrega de les seves unitats de cures intensives, saturades a molts hospitals. El cap dels serveis mèdics d'emergència de Bèlgica, Marcel van der Auwera, ha confirmat la petició.

El Ministeri de l'Interior alemany no ha reaccionat oficialment a aquesta demanda. No obstant això, ja hi hauria plans en marxa per tractar a pacients belgues a l'estat alemany de Rin del Nord-Westfàlia, que limita amb Bèlgica.

La crisi de mortalitat de la pandèmia ha arribat a un punt àlgid les últimes setmanes a Bèlgica, amb una mitjana de 40 traspassos cada dia.