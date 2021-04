El Berguedà redobla les mesures de seguretat al transport escolar

El Consell Comarcal del Berguedà ha reforçat les mesures preventives en el transport escolar per evitar la propagació de la covid. Tot i que Protecció Civil no considera un contacte estret els alumnes que viatgen en autobús, en aquest cas cada estudiant té assignat un mateix seient durant tot el curs, i les monitores i els monitors del transport tenen un plànol del lloc concret on seu cadascú. D'aquesta força es facilita la traçabilitat en el cas que es detectés un positiu per coronavirus.

És una de les mesures excepcionals que es porta a terme el transport escolar del Berguedà.

El Consell Comarcal gestiona 32 rutes. D'aquests, 17 són de secundària, 11 d'educació infantil i 4 de transport adaptat. Al Berguedà, més de 400 estudiants de la comarca de la comarca fan servir el transport escolar per desplaçar-se a les seves respectives escoles i instituts.

Mascareta i gel

A més a més, el personal del transport, els monitors i els alumnes han de fer servir obligatòriament la mascareta, s'utilitza gel hidroalcohòlic a l'hora de pujar i baixar del vehicle i es mantenen les distàncies de seguretat dins i fora dels autobusos en la mesura del que sigui possible.

S'ha avançat l'horari de sortida d'alguna ruta per poder complir amb la gestió d'entrada d'alumnes als centres, que s'ha esgraonat per evitar acumulacions a escoles i instituts, tant l'hora d'entrar com de sortir. El transport escolar també s'ha adaptat a aquesta iniciativa que es porta a terme a pràcticament tots els centres educatius.

Totes les rutes

Segons la consellera d'Ensenyament del Consell Comarcal, Araceli Esquerra, des de l'inici de curs, al Berguedà s'han realitzat totes les rutes de transport escolar sense incidències. «Els protocols han funcionat», assegura.

Hi ha hagut casos d'alumnes que han hagut de ser confinats «i no han utilitza el servei de transport durant un període de temps curt, però fins al moment s'ha ofert el servei amb normalitat sense haver d'anul·lar cap ruta».

Esquerra destaca la tasca que realitzen tècnics del Consell Comarcal del Berguedà i dels professionals del servei. Així mateix ha agraït als centres d'ensenyament «l'esforç que estan fent» per contribuir a tenir un transport escolar el màxim segur possible.