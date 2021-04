Boris Johnson, acusat per un exassessor d'irregularitats en la seva gestió

Rebel·lió a Downing Street. L'exassessor de Boris Johnson i artífex del Brexit, Dominic Cummings, va acusar el seu antic cap de presumptes irregularitats en la seva gestió al capdavant del Govern britànic com el suposat pagament «secret» de la reforma del seu pis de Downing Street per simpatitzants del Partit Conservador o la seva negativa a iniciar una investigació interna al Govern per interessos personals. Johnson ha començat a ser qüestionat dins i fora del seu partit.

Cummings, que va dimitir al novembre de l'any passat entre lluites internes, va acusar Johnson de «falta de competència i integritat» a través del seu bloc, després que l'entorn del polític conservador carregués contra l'exassessor per haver filtrat informació governamental a la premsa. L'oficina de Johnson, amb majoria absoluta al Parlament, nega mala conducta i assegura que el líder conservador ha actuat d'acord amb la llei, mentre que l'oposició laborista demana una investigació.

Entre altres acusacions assegura que Johnson tenia un pla «poc ètic, estúpid i possiblement il·legal» perquè simpatitzants del Partit Conservador paguessin reformes al seu apartament.