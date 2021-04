Detingut un fugitiu buscat al Marroc per assassinar sis membres de la seva família

Detingut un fugitiu buscat al Marroc per assassinar sis membres de la seva família | Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional han detingut a Castelló un fugitiu buscat al Marroc sobre qui hi havia una ordre internacional de detenció per assassinar presumptament sis membres de la seva família. L'arrestat va apunyalar les víctimes mentre dormien al seu domicili i posteriorment va provocar un incendi que va acabar amb la vida del seu germà, la seva cunyada i els seus fills, i dos nets menors d'edat.



Les investigacions van començar fa una setmana, quan les autoritats marroquines van comunicar als agents especialitzats en la localització de fugitius de la Policia Nacional la possible presència a Espanya del presumpte autor d'un assassinat múltiple, segons ha informat el cos en un comunicat.





??Detenido en #Castellón un fugitivo buscado en #Marruecos por asesinar a seis miembros de su familia



Los hechos sucedieron el pasado mes de febrero por una disputa familiar a raíz de una herencia que le enfrentó con varios miembros de su familia pic.twitter.com/DyHBfrodvR — Policía Nacional (@policia) April 25, 2021

Els fets pels quals ha sigut detingut van tenir lloc el mes de febrer passat en el marc d'una disputa familiar que el va enfrontar amb diversos membres de la seva família per un terreny en herència. L'ara detingut va professar amenaces telefòniques contra el seu germà i la seva família, residents a la ciutat marroquina de Salé, a qui va manifestar la seva intenció d'assassinar-los a casa seva a la nit.