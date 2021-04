El director del Centre Sanitari del Solsonès fa una crida a la vacunació

Juan Campus, el director mèdic del Centre Sanitari del Solsonès, l'ens encarregat d'administrar les vacunes a la població de la comarca, va voler transmetre un missatge de calma a la població sobre el procés de vacunació, i va recordar la importància d'immunitzar el màxim de gent possible. A més, va aprofitar per destacar la implicació de tots els professionals del Centre Sanitari, no només els sanitaris, en aquesta complicada situació.

Juan Campus, que està al càrrec des del maig del 2019, va assegurar en una entrevista realitzada al servei de comunicació del Consell Comarcal del Solsonès, que «la covid-19 no fa selecció per edats i, per tant, necessitem que tota la població es vacuni», en referència a l'estratègia escollida pel Departament de Salut de vacunar primer a la gent de més edat.

En referència a la preocupació sorgida a la població sobre els possibles riscos adversos que poden provocar determinades vacunes, Campus va apuntar que «la confusió l'han creada els mateixos mitjans de comunicació i organismes internacionals. Donar la informació dels efectes adversos de la manera com s'ha fet i haver de canviar constantment d'estratègies ha generat pors i dubtes entre la població».

En el mateix sentit, el director mèdic del Centre Sanitari del Solsonès va argumentar que, tot i existir reticència a vacunar-se per part d'algunes persones, «no trobo justificat que la gent no es vacuni, ja que els efectes adversos greus que transcendeixen als mitjans no superen el benefici de la vacuna ni els riscos de la mateixa infecció». Sobre les diferències entre una vacuna o l'altra, Campus va voler explicar que «cap vacuna és bona o dolenta» i que la que té menys efectivitat ja arriba al 80%, el que representa «tot un èxit des del punt de vista sanitari».

Pel que fa al procés de vacunació al Solsonès, el director mèdic explica que s'han trobat que entre el 10 i el 15% de les persones vacunades han presentat algun tipus de reacció adversa lleu (cefalea, diarrea, febre, dolor local al lloc de la punció, malestar general, etc.), però d'una durada aproximada d'entre 24 i 72 hores, i que s'ha resolt amb ibuprofè o paracetamol. De casos greus (tromboembolisme cerebral, pulmonar o a extremitats) al Solsonès, no se n'ha notificat cap. En canvi, els riscos de no vacunar-se, segons explica Campsu, són superiors. «El risc de patir una reacció adversa greu amb la vacuna és mínim. En canvi, el risc de passar la malaltia i que es compliqui és molt més alt, tant en joves com en persones grans. Hem vist casos de rebuig a la vacuna que ara estan ingressats a hospitals per complicacions de la covid-19», assegura.

Sobre el ritme de vacunació del Centre Sanitari del Solsonès, Campus explica que «a nosaltres ens arriba un percentatge de vacunes per setmana en proporció a la població i totes les dosis són administrades. Estan fent una gran feina i s'està complint amb un alt percentatge de vacunació, sempre seguint les directrius del Departament de Salut», però afegeix que «la quantitat de dosis que ens arriben per la manca de vacunes és inferior a la que logísticament podríem assumir i sanitàriament desitjaríem».

Pel que fa al dia a dia del Centre Sanitari del Solsonès i més enllà de la vacunació, el director mèdic explica que la pandèmia ha afectat en el sentit que «hi ha hagut un evident volum de feina afegida en la coordinació, organització, atenció primària i sociosanitari. Hem hagut d'adaptar espais, comprar material extra, modificar agendes de metges i infermers, i incorporar nou personal».