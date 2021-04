Dissenyen un joc de taula sobre el coronavirus

Jugar a aconseguir la vacuna contra la covid-19 superant amb humor i positivisme contrincants com «El negacionista» o «Miguel Nosé». Aquest és el repte d'un joc de taula creat pels publicistes Franchi Giuliodoro i Maria Abril, que han batejat amb el nom de El bicho. Es tracta d'un joc de cartes en el qual hi poden participar entre 3 i 6 persones. Ha de trobar la recepta de la vacuna per acabar amb el virus i per això han de recal reunir els ingredients necessaris abans que la resta de rivals. Durant cada torn, els jugadors podran passar situacions «molt dolentes» però també de bones. Es finança amb micromecenatge.