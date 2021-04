Duran Lleida posa en marxa a Barcelona una acadèmia per «formar líders»

Josep Antoni Duran Lleida, exportaveu de CiU al Congrés i exlíder d'Unió Democràtica, ha impulsat l'Acadèmia Europea Leadership (AEL) a Barcelona, un centre dedicat a la «formació de líders per afrontar els reptes de futur» i «combatre els postulats populistes». Així ho ha explicat Duran en declaracions a Efe, en les quals ha assenyalat que la nova acadèmia seguirà el model que ja funciona a Roma i a París, als centres creats a iniciativa de l'exprimer ministre italià Enrico Letta, ara líder del Partit Demòcrata italià i que va ser degà de l'escola de relacions internacionals de ciències polítiques de París.

«Des que vaig deixar la política, he tingut la voluntat de contribuir a la formació de líders per afrontar els reptes de la nostra societat i fer-ho, a més, amb capacitat per combatre els postulats populistes que cada vegada més s'estenen a dreta i esquerra com un autèntic càncer de la democràcia», ha afirmat Duran Lleida. Duran serà el president de l'acadèmia, mentre que Letta presidirà la comissió d'admissió d'alumnes, que disposaran d'un sistema de beques per facilitar el seu accés als cursos, en els quals s'impartirà anualment un «Programa de lideratge per a l'Europa del segle XXI».



Per a joves de 21 a 30 anys

Els cursos, destinats a la formació de joves d'entre 21 i 30 anys, inclouran conferències, classes, diàlegs i col·loquis, en què participaran membres de governs, líders empresarials i figures de prestigi, en camps com la sociologia i la demoscòpia. Seguint el model italià i francès, l'AEL, que preveu que en l'alumnat hi hagi paritat i es garanteixi la diversitat, establirà un marc de relació amb la Scuola Politica de Roma i l'Acadèmia Europea creada a l'Institut Jacques Delors de París.

No només polítics

L'activitat que es cursarà a l'AEL, ha remarcat Duran, no anirà dirigida només a «persones del món de les ciències polítiques o jurídiques, sinó també a joves del món de la biologia, de les matemàtiques, de la física o de l'art». «No es tracta de formar només líders polítics, sinó d'ajudar a generar lideratges econòmics, socials i polítics», ha assenyalat. Els alumnes, segons ha explicat Duran, «seran seleccionats per una comissió de prestigi», presidida per Letta i que «tindrà en compte la formació, les capacitats i les disponibilitats econòmiques» dels sol·licitants.