La militància «antivacuna» de Teresa Forcades és un perill segons The New York Times

The New York Times ha dibuixat un perfil de la monja catalana Teresa Forcades, a la que descriu com «una de les escèptiques de les vacunes des de fa molt temps a Europa» i en el qual adverteix que les seves postures antivacuna estan sent utilitzades per grups negacionistes d'ultradreta.

«La germana Teresa Forcades, la monja catòlica més provocadora d'Espanya, està en desacord amb els governs, els experts mèdics i fins i tot el papa Francesc, que dona suport a les vacunes contra el coronavirus. Els grups de negació de la pandèmia estan difonent les seves opinions», assegura el diari.

Forcades, teòloga, metge de formació i religiosa, és coneguda, entre altres coses, per les seves posicions a favor de la independència de Catalunya i les seves crítiques amb el funcionament de l'Església Catòlica, així com amb les empreses farmacèutiques.

El diari assegura que Forcades «treu partit del seu hàbit de monja i la seva formació mèdica», que li ha servit per fer-se «especialment atractiva per als teòrics de la conspiració i els grups d'extrema dreta que busquen treure la confiança del públic en les vacunes mitjançant la difusió de mitges veritats que de vegades es barregen amb fets, matisades i entregades per persones amb credencials que donen a la seva veu segell d'autoritat».

No obstant, el diari matisa que la monja catalana reconeix que algunes vacunes són beneficioses, tot i que s'oposa que sigui obligatori posar-se-les. Remarca el diari: «Els seus dubtes sobre les vacunes contra el coronavirus es deriven, en gran manera, de la seva opinió que no s'ha de confiar en les empreses farmacèutiques i que els assajos clínics es van apressar».