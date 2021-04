El ministeri de Salut xinès informa d'una vintena de casos nous

El Ministeri de Salut xinès ha informat les últimes hores de 21 nous casos de coronaviurs. Segons el mateix ministeri, tots són procedents de l'exterior del país.

A més a més les autoritats sanitàries també han assegurat que han detectat 12 noves infeccions asimptomàtiques, i totes elles també «importades». Pequín no les inclou com a casos confirmats perquè no manifesten símptomes.

La Xina acumula 5.577 contagis importats, amb 5.320 pacients recuperats i 257 que encara estan hospitalitzats. La xifra de víctimes mortals a la Xina es manté en 4.636. En les últimes jornades no han informat de decessos.

Per altra banda, científics de Hong Kong dissenyen un aerosol nasal com a fàrmac contra el virus.