Sànchez fa una crida a aturar la ultradreta a les urnes: «Vox és una amenaça per la democràcia»

El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez ha demanat aquest diumenge "frenar l'amenaça extremista de la ultradreta" de Vox després de les amenaces de mort rebudes per part del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el candidat de Podem a les eleccions de Madrid, Pablo Iglesias i la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez. "Vox és una amenaça per la democràcia", ha denunciat Sánchez en un acte electoral de la campanya de les eleccions de la Comunitat de Madrid, on ha demanat el vot pel candidat socialista, Àngel Gabilondo. Sánchez s'ha mostrat crític amb Vox per insinuar que les amenaces havien sigut inventades i ha avisat que "és l'última línia que creuen".