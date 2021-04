Selena Gómez demana a Pedro Sánchez vacunes per a tots

La cantant estatunidenca Selena Goméz ha enviat aquest diumenge un missatge vía Twitter al president d'Espanya, Pedro Sánchez, per a demanar-los personalment la seva ajuda per promoure una distribució equitativa de les vacunes de la covid-19 a tot el món.



En les últimes hores també ha contactat amb el president de França, Emmanuel Macron, el cap de govern d'Itàlia, Mario Draghi i a tots els seus seguidors perquè els escriguin també amb la mateixa petició.





Prime Minister @sanchezcastejon, I'm excited to join you at #VaxLive. We need your help to end the COVID-19 pandemic for everyone, everywhere. Will you agree to donate dollars or doses to help everyone access the vaccine? — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021

Spain is commited to equal and universal access to vaccines, @selenagomez. Just this week, I have announced that we will make about 7.5 million doses available to Latin America and the Caribbean this year.

Only together we will succeed.



See you at #VaxLive! https://t.co/r26TNOBx7R — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 25, 2021

Sánchez ha respost amb un missatge en anglès en el qual afirma que "Espanya està compromesa amb l'accés equitatiu i universal a les vacunes". "Just aquesta setmana he anunciat que enguany posarem a la disposició d'Amèrica Llatina i el Carib uns 7,5 milions de dosis", va agregar en referència a l'anunci fet en la recent Cimera Iberoamericana a Andorra.La cantant presentarà elun concert global anomenat ". Organitzat per Global Citizen, una ONG de Califòrnia (els EUA), amb socis com la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l'Organització Mundial de la Salut i grans companyies, el concert serà gravat abans de la seva transmissió per canals de televisió i en streaming, que començarà a les 20.00 hora de l'est dels EUA (00.00 GMT del 9 de maig).Segons la web de Global Citizen, "el concert per a unir al món" servirà per a celebrar l'esperança que suposen les vacunes contra la covid-19 després de més d'un any de pandèmia i per a promoure un repartiment equitatiu de les dosis. La organització va subratllar que es necessiten unes 2.000 milions de vacunes per a atendre aproximadament el 30% de les poblacions de major risc als països de baixos ingressos. "Però això és només el principi. L'OMS estima que necessitem almenys un 60% de cobertura mundial per a aconseguir la immunitat col·lectiva", subratlla.L'esdeveniment comptarà amb les actuacions de, entre altres.Un públic limitat de treballadors de primera línia vacunats serà convidat a veure el concert en el lloc de Los Angeles on es gravi, fins i tot no revelat.