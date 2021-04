El Solsonès té el risc de rebrot i l'Rt més alts de la regió central

A la Catalunya Central, la velocitat de propagació del virus, l'Rt, puja una centèsima i se situa al 0,98, per sota de l'1,75 de la setmana del 7 al 13 d'abril. Pel que fa al risc de rebrot, ha augmentat les últimes hores a 425 (+6), però és bastant més baix que la setmana anterior (652 punts).

El Solsonès és la comarca de l'àmbit d'influència de Regió7 que té el risc de rebrot més elevat, amb 768 punts (a Catalunya és de 279). També té la velocitat de contagi (Rt) més alta, a l'1,44. Això vol dir que cada 100 persones amb covid contagien, de mitjana, 144 persones més. Tant al conjunt de les comarques centrals com a Catalunya, l'Rt se situa a 0,98. El Berguedà i la Cerdanya també superen l'1, a diferència de la resta de comarques de l'àmbit de Regió7. La majoria, això sí, continuen amb un risc de rebrot molt alt (vegeu el mapa). El Solsonès està per sobre i és la cinquena comarca de tot Catalunya amb el risc més elevat, una tendència que ve arrossegant els últims dies.

A les comarques centrals, la taxa de confirmats per PCR/TA és de 206 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 429. La regió té actualment 174 pacients ingressats, un menys que en el registre precedent. Les comarques centrals tenen un total de 45.679 casos acumulats per PCR/TA, 235 més les últimes hores. La xifra s'eleva a 49.680 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.328 persones a la Catalunya central.

Repunt de l'Rt a Catalunya

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, puja a 0,98, dues centèsimes més, mentre que el risc de rebrot baixa molt lleugerament en 1 punt, fins a 279, segons el darrer balanç del Departament de Salut.

En paral·lel, la incidència a 14 dies disminueix i passa de 292,4 a 286,13. S'han declarat 1.900 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 591.948. El 6,33% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 12 noves morts, amb un total de 21.751 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.548 pacients ingressats als hospitals, 60 menys que en el balanç anterior, i 492 persones a l'UCI, les mateixes que fa 24 hores.